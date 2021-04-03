Güney'de 705, kuzeyde 42 pozitif vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre, Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 42, Güney Kıbrıs’ta ise 705 yeni vaka belirlendi, bir hasta yaşamını yitirdi.

Güneyde rekor artış olurken, dün 59 bin 144 test yapıldığı belirtildi. Kuzeyde ise dün yapılan test sayısının 6 bin 623 olduğu açıklandı.

KKTC'de son 24 saatte 31’i yerel 42 vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre; 3 kişi havayolu, 2 kişi denizyolu ile ülkeye gelirken, 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakaların 15'i Lefkoşa, 10'u Gazimağusa, 6'sı Girne bölgesinden.

Güneyde rekor artış

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 144 test sonucunda 705 yeni vaka belirlendi.

Vaka sayısı yükselirken 88 yaşındaki kadın hasta da hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 04:00