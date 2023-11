Gerekli adımlar atılıyor

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 60. Olağan Genel Kurulu’nun açılışına katıldı. Başbakan, Genel Kurul’la ilgili açıklamasında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, programı nedeniyle genel kurulun tümünde yer alamadı ancak konuya ilişkin açıklaması Başbakanlık Basın Bürosu tarafından yayımlandı.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

"Küresel, bölgesel ve ülkesel ekonomik sıkıntılarla boğuştuğumuz bir dönemden geçmemize rağmen, hükümet olarak, elimizde olan tüm imkanları seferber ederek, gerek halkımızın gerekse iş dünyamızın ayakta kalması adına gerekli her adımı atıyoruz. Tüm kesimlerle, diyalog içerisinde, her alanda adım atmaya ve girişimler yapmaya devam ediyoruz. Yapıcıyız, samimiyiz ve her şeyden önemlisi rasyoneliz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da ülke olanaklarının imkan vermediği söylemler geliştirmiyoruz. Ama ülkede yapılacak bir şey varsa bunu da hayata geçirmekten çekinmiyoruz. Yasalar çerçevesinde, ülke menfaatleri ne gerektiriyorsa, olabilecek ne ise onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.”

Kalkınma Planı hazırlanacak

“Kalkınma Planı iş dünyasıyla birlikte hazırlanacak” diyen Üstel, şöyle devam etti:

Bu planın hazırlanmasında iş dünyasına da önemli görevler düşüyor. Yapacağımız tüm toplantılarda ve komitelerde iş dünyamızın ve özel sektörün temsilcileri de bulunacak. Görüşlerin daha şimdiden hazırlandığını biliyorum.

Bu görüş ve öneriler mutlaka 5 yıllık kalkınma planının ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Şimdiden bu çalışmalardan dolayı odalarımızı kutluyorum.

Ekonomide yapısal dönüşümü sağlayacak; yeni reformlar, yeni istihdam projeleri, teknoloji dönüşümlere ilişkin yeni adımlar ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışını mutlaka 5 yıllık kalkınma planımızın içerisine yerleştirmeliyiz.

Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte başaracağız. Türkiye Yüzyılı’nın ortak bir paydaşı olacağız. Dünün ezberlerini unutun. Biz bu olmazsa, şu olmazsa yok oluruz cümlelerini unutun. Yıllardır yok olmuyoruz. Asla da yok olmayacağız. Biz bu ada var oldukça, var olmaya devam edeceğiz. Yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönem Kıbrıslı Türkler bunu başaramaz dedikleri her şeyi başaracaklar. Ve bu dünyada hak ettikleri onurlu yeri mutlaka alacaklar. Kendinize güvenin. Bize güvenin. Gelecek bizi bekliyor. Bu vesile ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 60. genel kurulunu selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."