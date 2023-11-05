‘Bırakın gideyim’

Kuzey Kıbrıs’ta 8 yıl süreyle ikamet izinsiz yaşayan Nijeryalı Mabel Umyane Abbis, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince yakalandı. Ülkede 2015 yılındna beri izinsiz kaldığı tespit edilerek, suçüstü tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı, ülkesine gidebilmek için giriş-çıkış belgesi almak istediğini söyleyerek, “Biletimi kesip, bir daha geri dönmemek üzere gidecektim” dedi.

Mahkemede zanlı hakkındaki olguları aktaran polis, 3 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almak için gelen Mabel Umyane Abbis’in 21 Aralık 2015tarihinden beri toplam 2 bin 874 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü süre içerisinde ne yaptığının araştırılacağını belirtti.

Çalışma Dairesi ile de temasa geçeceklerini kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı,” Ülkeme gidecektim ve bir daha geri gelmeyecektim. Biletimi kesip, giderim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.