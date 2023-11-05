Örnek dayanışma

Ömer KADİROĞLU

Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulübü, Dikmen İlkokulu İyileştirme Projesini başarıyla tamamladı. Baker Family ve Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen proje, Milli Eğitim Bakanlığı, Dikmen Belediye Başkanlığı ve okul aile birliği işbirliğiyle hayata geçti. Projeyi gerçekleştirmek için birçok gönüllü vatandaşın yardımlarıyla harekete geçen kulüp, PID ülke koordinatörü Robert Rettby ve genel yönetmen Fikret Şendil'in sponsorlara plaketlerini takdim ederek, konteyner sınıfın açılışını gerçekleştirdi. Bu anlamlı işbirliğiyle, öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamına kavuşması sağlandı.



