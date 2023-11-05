3 kişi yaralandı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde 274 promil alkollü içki tesiri altında araç kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Bedran Buldan isimli 24 yaşındaki sürücünün karşı şeride geçtiği, kaldırıma çıktığı ve bir marketin ön kapsına çarptığı belirtildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken polis araç sürücüsünü tutukladı. Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre kaza dün saat 04.30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bedran Buldan (E-24) 274 promil alkollü içki teshiri altında, yönetimindeki US 777 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, yolun sağına savrularak karşı şeride geçti. Savrulan araç bir market önünde bulunan basamaklara çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan US 777 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Rubar Buldan (E-23) ile Sipan Erin (E-25) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Bedran Buldan tutuklandı.

Bir alkollü sürücü daha tutuklandı

Alkollüyken araç kullanıp kaza yapan sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, önceki gece 185 miligram alkollü içki tesiri altında, Karpaz-İskele Anayolu üzerinde, İskele istikametine doğru seyreden Halil Utku Kılıçkaya (E-30) yönetimindeki GA 470 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ziyamet-Balalan çemberine çıktıktan sonra yola savrulan araç köprü taşına da çarptı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücü Halil Utku Kılıçkaya tutuklandı.