Rum polisi alarmda

‘Tüm Kıbrıs Barış Konseyi’nin, Filistinlilere destek için bugün ‘Uzun Yol’ olarak da bilinen, Lokmacı sınır kapısı karşısındaki Ledra caddesi başında bir eylem düzenleyeceği açıklandı. Eylem nedeniyle Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Habere göre eylemde “İsrail devletinin Gazze’de işlediği suçlara son verilmesi ve derhal ateşkes ilan edilmesi, Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması, uluslararası insani yardımın Gazze’ye ulaştırılacağı geçitlerin açılması, İsrail işgaline, Filistin’deki kolonizasyona ve Gazze ablukasına son verilmesi” talep edilecek.

Bir başka eylem de bugün Limasol’da yapılacak. Güney Kıbrıs’taki Yahudi cemaatinin öğle saatlerinde Limasol Molo’da, Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılması talebiyle düzenleyeceği eylem öncesinde, hedef noktalarına ilişkin listelerin sızmış olması nedeniyle polisin tam bir teyakkuz halinde bulunduğu belirtildi.

Habere göre Yahudi cemaati tarafından, “Stand With Us” ve “Bring Them Back Home NOW” isimli örgütlerin işbirliğinde ve Hahambaşı Arie Zeev Raskin’in de katılacağı ibadet ve eylemin güvenliği için onlarca polis ve diğer personel görev yapacak, eylem havadan İHA’larla izlenecek.

Listeler sızdırıldı

Bu arada Rum polisinin İsrail-Hamas savaşı nedeniyle güvenlik önlemi almak üzere hazırladığı Larnaka’daki 20 olası İsrail hedef noktası ile ilgili iki liste sızdırıldı.

Listelerin, İsraillilerin Hamas tarafından rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılması için bugün Limasol’da ve Filistin halkına destek için Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek eylemler öncesinde sızdırılmış olması dikkat çekti.

Haberde listelerin sızmasının, Limasol’daki yatırım çevrelerini kaygılandırdığını, bazı işadamlarının güvenlikle ilgili ciddi bir konuya gösterilen ciddiyetsizlikten hoşnutsuzluk belirtmesi nedeniyle ifşa olan Rum polisinin, listelerin nasıl ve kim tarafından sızdırıldığını belirlemek üzere iç araştırma başlattığı kaydedildi.