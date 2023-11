‘Doğru, tarafsız, cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 9 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağıyor. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Erdoğan Uzun

“Diyalog TV’yi beğenerek izliyoruz. Diyalog TV2020’nin yayınlarını başarılı buluyorum. Diyalog TV’de en çok Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın eleştiri ve yorumlarını beğendiğim için izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

İbrahim Emindayı

“Diyalog TV2020’yi her zaman izliyorum. Diyalog TV’nin yayınları çok güzel ve en fazla izlediğim program Gündem Özel’dir. Tüm programları takip etsem de en fazla Gündem Özel’i izliyorum. Diyalog Medya’nın gazetesini de hergün alıyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Kezban Kıral

“Diyalog TV’yi her zaman izliyorum hatta başka kanal izlemiyorum sadece Diyalog TV’yi izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmıyor bütün haberleri o programdan alıyorum. Gündem Özel programında doğrular konuşulduğu için beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar sürecek bir yayın hayatı diliyorum.”

Ekram Tayfur

“Diyalog TV2020’yi akşamları eve gittiğimde mutlaka izliyorum. Özellikle Funda Bedir ve Reşat Akar’ın akşamüzeri yayınlanan Gündem Özel programını beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin onuncu yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Yavuz Umar

“Diyalog TV’yi fırsat buldukça izliyorum. Bandabulya’da esnafım ve bütün esnaf burada akşamüzeri Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyor ki buna ben de dâhil. Gündem Özel programında her şey ele alınıyor ve irdeleniyor o nedenle beğenerek izliyoruz. Diyalog TV’nin başarılarının devamını diler nice on yıllar dilerim.”

Sedat Reis

“Diyalog TV tek izlediğim yerel kanaldır. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek takip ediyorum. Diğer yerel kanallar işlerine geleni söylüyor ancak Diyalog TV doğruları aktarıyor. Diyalog TV’de en fazla cesaretli ve dürüst olduğu için Gündem Özel programında Reşat Akar’ı takip ediyorum. Diyalog TV’nin hem yeni yaşını ve hem de tüm emek veren çalışan ve yöneticilerini kutlarım. Nice yıllara.”

Samet Kölgesiz

“Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yayınlarını çok başarılı buluyorum. Diğer kanalların hem yayınları hem de yayın kalitesi olarak çok kötü ancak en güzel yayını bu adada Diyalog TV yapıyor. Diyalog TV’de en fazla Gündem Özel programını takip ediyorum çünkü ülkenin güncel sorunlarını eğip bükmeden net bir şekilde söylemesi hoşuma gidiyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar diliyorum.”

Ömer Cabacaba

“Diyalog TV yerli kanallar içinde benim baş tacımdır. Diyalog TV’de yapılan programlar ciddi programlardır ve izleyiciyi cezbeden yayınlardır bu nedenle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın gündem özel programını takip ediyorum çünkü dobra dobra konuşur ve doğruları konuşur. Sokak röportajlarını da beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on yıllar dilerim. Bu arada spor programlarına da biraz yer verilirse onları da takip edeceğiz.”

Ayçetin Sayacıoğlu

“Diyalog TV’yi sürekli takip ediyor gazetesini de her gün alıyorum. Güncel konular gayet iyi bir şekilde ele alınıyor ve beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yayınları genel olarak mükemmeldir. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını ve yapmış olduğunuz halk ve esnaf röportajlarını da beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice nice uzun yıllar dilerim.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Diyalog TV’yi izliyorum. Her yıl kendini yenileyen, yenileyebilen, halkın dilek ve istekleri üzerine programlar yapan bir televizyon kanalımızdır. Her yıl bir önceki yıldan çok daha başarılı olan Diyalog TV’yi izlemek ve yorumlarınızı dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Diyalog TV’nin en büyük özelliği tarafsızlığıdır. Haklıya haklı, haksıza haksız diyebilecek yüreğe sahip bir kanal. Diyalog TV’de yapılan yayınlar karşısında kimse itiraz hakkını kullanmıyor bu da bize Diyalog TV’nin doğru yayınlar yaptığını ıspatlıyor. Özellikle sokağa inip halkın nabzını tutmanızı her TV kanalı yapabilecek cüreti bulamıyor bu konuda da sizleri tebrik ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice on nice yüz yıllar dilerim.”

Mustafa Yüksekbaş

“Diyalog TV’yi sıklıkla izliyorum. Doğru haberi en iyi şekilde bizlere aktaran bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla halk ve sokak röportajlarını ayrıca Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Diyalog TV’nin izlediği yolda yayın hayatına başarılar katarak devam etmesini diler nice uzun yıllar temenni ederim.”

Hüseyin Kurt

“Diyalog TV’yi keyifle izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV on yıldır yayın hayatını tarafsız be doğru habercilik anlayışı ile sürdürüyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının çok daha uzun yıllar devam etmesini temenni ederim.”



Devam edecek