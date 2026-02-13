Geri adım atmadı

Kıbrıs Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Thanasis Tsokos, Kıbrıs’ın Eurovision 2026’daki temsilcisi “Jalla”yı savunarak, şarkının son derece profesyonel bir çalışma olduğunu söyledi.

Tsokos, kamu yayıncısının şarkının seçimi ya da yapımında usulsüzlük yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.

Tsokos, Kıbrıs’ın Eurovision’a katılımının “dışa dönük etkileşim” stratejisiyle yönlendirildiğini belirtti. 35 yıllık tecrübeleri bulunduğunu ifade eden Tsokos, yarışmanın gereklerini ve izleyicinin beklentilerini bildiklerini kaydetti.

Şarkı ve sanatçının, yarışma koşullarını karşılamayı amaçlayan yapılandırılmış bir süreç sonucunda seçildiğini belirten Tsokos, adayların Eurovision’un özel gereksinimlerine yanıt verebilecek kişiler arasından belirlendiğini söyledi.

Kamuoyundaki farklı görüşlere de değinen Tsokos, müzik zevkinin öznel olduğunu ifade ederek, bazı kesimlerin şarkıyı beğenmemesinin doğal olduğunu dile getirdi.

Şarkı ve video klibin geri çekilmesini talep eden kamu figürlerinin imzaladığı açık mektuba da yanıt veren Tsokos, seçim sürecinde uluslararası pazara hâkim plak şirketleriyle iş birliği yapıldığını, sanatçı önerilerinin bu kanalla alındığını söyledi.

