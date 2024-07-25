Geri çekilme yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, adaylık kararında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığını belirtti.

Taçoy, kurultaya yönelik “müdahale davetlerinin” de son günlerde arttığına işaret etti.

Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, TV2020’de katıldığı programda, Özlem Çimendal'ın UBP kurultayına yönelik soruları yanıtladığını bildirdi.

Gazetelere yansıyan UBP kurultayına ilişkin anketlere de değinen Taçoy, Üstel’e canlı yayında tartışma çağrısı yaptı.

Demokrasiye olan inancını ifade eden Taçoy, adaylığını bir yılı aşkın bir süredir dile getirmekte olduğunu anımsattı ve bu kararında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Taçoy, son bir yıldır adaylıktan geri çekilmesi için dolaylı yoldan girişimler yapıldığını ifade ederek, Başbakan Ünal Üstel’in Ankara ziyaretlerinde dile getirdiği tüm taleplerden haberdar olduklarını söyledi.

Ülkeye gerçekleşen ziyaretlerde Üstel’in “seçimsiz” bir kurultay yapılması için talepleri olduğunu öne süren Taçoy, bu taleplerin gerek Türkiye gerekse ülkede çeşitli çerçevelerde gerçekleştiğini iddia etti

Hasan Taçoy, Üstel’in göreve bir defalığına “abi” olarak gelmek istediğine değinerek, “Bir defası da bitmiştir” dedi.

Bundan sonrasının tamamen demokratik kriterler çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapan Taçoy, “Müdahaleyle bir şey olmayacağını hep söylemişimdir. Sen müdahaleyi çağıran taraf olmamalısın. Demokrasiye inancın olmalı. Sayın Başbakan kendisi birçok olaya müdahil olmuştur. Bunu da herkes biliyor” dedi.

Evren ve Amcaoğlu ile görüşecek

Taçoy, önceki kurultaya ilişkin olarak “çekildi” söylemlerinin yanlış olduğuna da işaret ederek, “İlk turu benden 400 oy farkla önde tamamlayan Sayın Sucuoğlu çekilme kararı açıklayınca hazıra konmuş olmamak için ben de ikinci tura devam etmedim” açıklamasında bulundu.

Yaşanan son gelişmelere ilişkin soru üzerine, Kutlu Evren ve Olgun Amcaoğlu ile henüz görüşme imkanı bulamadığını ifade eden Taçoy, “Kendileri ile mutlaka görüşeceğim. Aday olup olmama kendi kararlarıdır, benim buna müdahalem söz konusu olamaz” dedi.

Taçoy, kararı demokrasinin vereceğinin altını çizerek, hileye veya başka şeylere tevessül edilmesi halinde ise son kararı halkın vereceğini söyledi, benzer örneğin daha önceden yaşanmış olduğunu hatırlattı.

