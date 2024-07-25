Ciddi uyarı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Ceyhun Dalkan, Teknecik Elektrik Santrali’nin hem insanları, hem de doğayı zehirlediğini belirterek, elektrik santrallerinden çıkan kirli dumanın kalp, akciğer hastalıkları, kanser, felç, kalp krizi, çocuklarda gelişim bozukluğu ve bunun gibi birçok ciddi hastalığa neden olabileceğine dikkat çekti.

Dalkan, ivedi şekilde Teknecik’e filtre alınması gerektiğini de vurguladı. Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan dumanın son dönemde inanılmaz bir şekilde hem Kıbrıs’ı, hem de tüm bölgeyi zehirlediğini kaydetti. Dalkan, “Açık şekilde ucuz, sülfür oranı yüksek, kalitesiz yakıt kullanılarak ‘yöneticilerimiz’ tarafından zehirleniyoruz.” dedi.

Bu tarz hava kirleticilerin kanın pıhtılaşmasını ve damar tıkanıklıklarını artırarak kalp krizi ve inme riskini yükselteceğini vurgulayan Dalkan, şöyle devam etti:

“Kirli dumana uzun süreli maruz kalma, kan basıncını artırarak hipertansiyon gelişmesine neden olabilir. Özellikle partikül maddeler, ağır metaller ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi kirleticilere maruz kalmak, akciğer kanseri riskini artırır. Toprağa ve havaya salınan civa ve kurşun gibi ağır metaller, sinir sistemine zarar vererek nörolojik bozukluklara ve bilişsel işlev kayıplarına yol açabilir. Çocuklarda, hava kirliliğine maruz kalma, beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir ve öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi sorunlara neden olabilir.

Hamile kadınların hava kirliliğine maruz kalması, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve doğum kusurları gibi komplikasyon riskini artırabilir.”

Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir enerji planı uyguladığını ifade eden Dalkan, “Bu planda ülkelerin 2030’da enerji üretiminin yüzde 30’unun yenilenebilir enerji kaynağı olmasını hedeflemekte. Güneşin, rüzgârın bu kadar çok olduğu adamızda fosil yakıtlar yerine artık güneş ve rüzgar gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmamız ve yatırım yapmak isteyen bireylerin önünü açmamız gerektiği açıktır.” dedi.

“İvedi şekilde Teknecik’e filtre alınmalı”

Teknecik Elektrik Santrali’nden salınan zehirli dumanın sağlık ve çevre sorunlarına yol açtığını vurgulayan Dalkan, ivedi şekilde Teknecik’e filtre alınması gerektiğine dikkat çekti.

Filtre alınana kadar kaliteli yakıt kullanılmasının hayati derecede önemli bir halk ve çevre sağlığı sorunu olduğunu belirten Dalkan, “İnsanları, bizleri ve doğayı bu kadar rahat zehirleyen ve buna onay veren Başbakan, hükümet üyeleri ve Kıb-tek yöneticilerini temiz yakıt tedariki için harekete geçmeye davet ederiz. Bu konuda gerekli yasal girişimleri yapacağımıza da belirtmek isteriz.” dedi.