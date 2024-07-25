Ağır suç işledi

Gönyeli’de meydana gelen olayda hem 38 yaşındaki sevgilisini hem de onun 13 yaşındaki kızını darp eden Kadir Demir, daha sonra genç kadınla yaşadığı özel anlara ait konuşmaların ses kaydını aldı. Gizlice çektiği ses kaydını sevgilisinin kızına gönderen Demir, şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildi. Zanlı, önceki gün ülkeye giriş yaparken, Ercan Havaalanında tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının “Darp, özel hayatın gizliliği ihlal” suçlarından tutuklu yargılanması talep edildi.

Polis, zanlının 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gönyeli bölgesinde yaşayan sevgilisinin evine giderek, kapısını çaldığını, genç kadın kapıyı açtığı anda boğazını sıkarak darp ettiğini açıkladı. Polis, zanlının bu esnada araya giren sevgilisinin 13 yaşındaki kızının kolundan tutup ittirmek suretiyle de darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 14 Temmuz 2024 tarihinde ise Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otel içerisinde sevgilisi ile cinsel ilişkiye girdiği esnada, onun bilgisi dışında ses kaydını izinsiz çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'de olduğu sırada whatsapp hattından sevgilisinin kızının çekmiş olduğu ses kaydını yine özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis, şikayetin 21 Temmuz’da yapıldığını, zanlının yurt dışında olmasından dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılarak, aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde Ercan Havaalanından giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen yazılı dava tebliği edildiğini, Türkiye’de ikamet ettiğini belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 09:55