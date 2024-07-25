Her yer karanlık

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle, hemen tüm kesimlerden tepki geliyor.

Ancak; bugünün gerçekleri kesintilerin ‘artarak devam edeceğini’ gösteriyor.

İnşaat patlamasının yaşandığı Kuzey Kıbrıs’ta günlük elektrik tüketiminin 280’den 415 megawata ulaştığını belirten uzmanlar, Teknecik ve Aksa üretiminin bu ihtiyacı karşılayamaz olduğunu itiraf ediyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Aksa’nın günlük 120 megawatlık üretimine, Teknecik santralinin 250 megawatlık üretimi eklenince bu rakam 370’e çıkıyor.

Bir hafta öncesine kadar Güney Kıbrıs’tan günlük 20 megawat civarında destek alındığını belirten uzmanlar, 20 Temmuz haftasının başlamasından bu yana Rum Elektrik Kurumu’nun kuzeye verilen akımı tamamen kestiğini söylüyor.

Kıb-Tek yönetimi, özellikle İskele bölgesinde sayaç ihtiyacının arttığını, yeni konutlara elektrik bağlamak zorunda olduklarını belirterek ‘Nüfus arttıkça elektrik tüketiminin de arttığını’ vurguluyor. Kurumun, şu an için üretimi artırma gibi bir şansı da bulunmuyor.

Vatandaşların ve çevrecilerin şikayetçi olduğu Teknecik’teki Termik santralin günde 50 megawat üretim yaptığını ifade eden kurum yetkilileri, bu santralin bacasına filtre takabilmek için 25 milyon dolarlık yatırım gerektiğini söylüyor “bu kaynağın nereden sağlanacağını?” soruyor.

Aksa 15 yıldır Kıbrıs’ta

Bazı kurum ve kuruluşlar, Kıb-Tek’e elektrik satan Aksa’yı eleştiriyor. Kurum yetkilileri ise Aksa’nın 2009’dan beri Kıbrıs’ta üretim yaptığını ve hükümetlerle varılan anlaşma çerçevesinde Kıb-Tek’e satış yaptığını söylüyor.

Tek çözüm yolunun Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi olduğunu söyleyen yetkililer, bunun için de 5 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.