2 yıl gizlendi

Kuzey Kıbrıs’ta bulunduğu 2021 yılında karıştığı kavgada bir şahsın burnunu kırarak vahim zarar suçunu işleyen, yargılandıktan sonra hapse mahkum edilen Pakistanlı Ruhksar Shabiar, 6 aylık cezası bittikten sonra ülkeden ihraç edildi.

Zanlı, bir yolunu bulup Güney Kıbrıs’a gittikten sonra 2022 yılında yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Ülkede 2 yıldır kaçak yaşayan zanlı, Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin asayiş kontrollerinde tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün cezaevine gönderilmesi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 29 Aralık 2022 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Girne’de tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının vahim zarar suçundan hapis yattığını, 15 Mart 2021 tarihinde hakkında ihraç emri çıkarıldığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Pakistan vatandaşı olduğunu ve hakkında ihraç emri bulunduğunu belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.