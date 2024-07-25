Kuzeyde saklanıyordu

Antalya’da 2016 yılında düzenlenen İŞİD operasyonunda tutuklanıp mahkeme tarafından serbest bırakılan, ardından KKTC’ye gelen, geçen yıl aralık ayında KKTC’de tutuklanan ve “yasaklı göçmen” ilan edilen Çeçen asıllı Rus vatandaşının dün BM Barış Gücü aracılığıyla Rum polisine teslim edildiği kaydedildi.

Fileleftheros “Terör Zanlısı Çeçen Tutuklandı” başlıklı haberinde Rum yönetiminin “terörle bağlantılı bir meseleyi daha yürütmek zorunda kaldığını yazdı.

Gazete Rusya’nın, IŞİD’in Rusya’daki oluşumunda faaliyet gösterdiği gerekçesiyle İnterpol üzerinden kırmızı bültenle aradığı Çeçen kökenli 35 yaşındaki kişinin (Shamil Kalaev) iki taraf arasında gerçekleştirilen istişareler sonrasında önceki gün BM Barış Gücü aracılığıyla Rum polisine teslim edildiğini yazdı.

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne dün çıkarılan ve Rusya’ya iadesiyle ilgili duruşmasının yapılacağı 2 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verilen Çeçen’in, Rusya’ya iadesini engellemek için hukuk savaşı vermesinin beklendiği kaydedildi.

