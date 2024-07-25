İki kişi aranıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda yarım kilo uyuşturucu ele geçirilirken, Chibiebe Chime ile Kingsley Isıgewe isimli iki Nijeryalı tutuklandı.

Operasyon esnasında kullanımlarındaki aracı park ederek, kaçak iki zanlı kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada ise satışa hazır 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde şüpheli tespit edilen zanlıların ekipleri görünce bölgedeki bir apartmanın önünde araçlarını park edip, kaçtıklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, akabinde zanlıların kaldığı dairenin tespit edilerek, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan aracın kontak anahtarının klimanın içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlıların olay esnasında giydiği kıyafetlerin de banyoda tespit edildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu telefonla bağlantı kurarak, birlikte aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucunun analize gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ayrıca aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, 2 gün süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.