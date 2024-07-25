Bu sıcaklarda perişan oldum

Ergün YAHAT

İskele’ye bağlı Sınırüstü köyü yakınlarda, çocuklarının kırsal kesim arazisi üzerine yaptığı evde yaşayan kanser hastası Ese Bünyat, evinde elektrik bağlantısı olmadığını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi. Başbakan Ünal Üstel’e çağrı yapan Bünyat, sesinin duyulmasını ve derdine çare bulunmasını talep etti.

Bölgedeki diğer kırsal kesim arsalarına yapılan evlerde elektrik bağlantısı olduğunu ifade eden Ese Bünyat, “Evlatlarım bana ev yaptı, yerleştirdi. Evde güneş enerjisi var ancak sadece lambaları çalıştırıyor. Klima açamıyorum, kavurucu sıcaklarda perişan oldum. Üstelin kanser hastasıyım, çok zorluk yaşıyorum” dedi.

Bünyat, kendi evine 200 metre uzaklıktaki evlerde elektrik bağlantısı olduğunu dile getirdi. Başbakan Ünal Üstel’e çağrı yapan Bünyat, “Lütfen sesimi duyup, bana yardım etsinler. Yaşadığım zorluklara çare bulsunlar” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 09:53