Geri döndü

Avrupa’ya gitmek isteyen Sri Lanka uyruklu Selvi Remsila Fernando Warnakulasoorıya, vize sorunu olmayan bir arkadaşına ait pasaport ve Güney Kıbrıs oturum kartıyla KKTC’ye giriş yaptı.

Üç günlük vizeyle ülkeye giriş yapan zanlı bir gün sonra Ercan’dan çıkış yaparak, Türkiye’ye oradan da Makedonya’ya gitti.

Makedonya’da havaalanında zanlının kullandığı pasaportun başka bir şahsa ait olduğu tespit edilerek, Selvi Türkiye’ye geri gönderildi.

Türkiye makamları da zanlıyı KKTC’ye geri gönderdi. Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının başkasına ait belgelerle ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi. Zanlının asıl amacının Makedonya’dan İtalya’ya geçmek olduğu öğrenildi.

Türkiye’den geri gönderildi

Mahkemede detayları aktaran polis; zanlının 23 Mart 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını, 31 Mart tarihinde ise Türkiye’den KKTC’ye geri gönderildiğini belirtti.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 22 Mart 2025 tarihinde saat 17.30’da Chandima Dilanilowe Warnakulasoorıya adına düzenlenmiş Sri Lanka pasaportu ve Güney Kıbrıs oturum kartıyla Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis; zanlının ifadesinde suçunu ve aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının ülkede herhangi bir bağ ve bağlantısı bulunmadığını, serbest kalması halinde yasa dışı yollardan ülkeden kaçabileceğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise annesinin hasta olduğunu belirterek, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.