Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 29. Olağan Kurultayı öncesi yaptığı açıklamada, halkın sokaklarda yankılanan değişim talebine dikkat çekti. Erhürman, CTP'nin adil ve birleşik bir geleceğe doğru yola çıkacağını vurguladı. Erhürman,” Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Hep birlikte kazanacak, çözümleri hep birlikte üretecek, hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin bugün gerçekleşecek 29. Olağan Kurultayı öncesinde yazılı bir açıklama yaptı.

Tufan Erhürman, tek aday olarak katılacağı kurultayda, ülkenin geleceği ve halkın hak ettiği yaşam standartları adına mesaj verdi.

Erhürman, halkın huzursuzluk ve güvensizlikten yorulduğunu belirterek, değişim talebinin sokaklarda yankılandığını vurguladı ve CTP'nin halkı birleştiren, adil bir geleceğe ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası çizdi.

Erhürman yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Bunca yıllık var oluş mücadelesi sonunda bize reva gördükleri huzursuzluk, mutsuzluk, güvensizlik, endişe... Yeter!

Hak ettiğimiz bu değil. Sokakta değişim talebi, değişim iradesi var.

Bu halk, bu güzel adada, mutluluğu, kardeşliği ve yarının tüm güzelliklerini adil bir biçimde paylaşmayı hak ediyor.

Pazar günü, 29. Olağan Kurultayımızda hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz.

Onlar bölmeye çalışacak, biz bütünleştireceğiz.

Parçalanmayacağız, birleşeceğiz. Üç-beş kişinin güldüğü, geride bırakılanların hem bugününü hem de çocuklarının yarınını endişeyle düşündüğü günler bitecek.

Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Hep birlikte kazanacak, çözümleri hep birlikte üretecek, hep birlikte yöneteceğiz..."

Kurultay programı

CTP’nin 29’uncu kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 09.30’da başlayacak.

Kurultayda faaliyet ve mali raporlar sunulacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı da onaylanacak Tufan Erhürman’ın konuşma yapacağı kurultayda CTP Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu adayları için oy verme işlemi saat 13.00 civarında başlayacak.

CTP’nin 75 kişilik Parti Meclisi için 128 aday yarışacak. Elektronik oylamayla yapılacak seçimin saat 20.00’de tamamlanması bekleniyor.

Kurultayda seçilecek CTP Parti Meclisi ilk toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile CTP’nin Genel Sekreteri’ni belirleyecek.

