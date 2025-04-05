Yargıdan ibretlik ceza

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta 16 Ekim 2022 tarihinde bir kahvehanede Tamer ve Taner Öztaş kardeşlerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili dava dün sonuçlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül, ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraat ederken, ‘Meskun mahalde ateşli silahla adam yaralama, ağır yaralama’ suçlarından hüküm giydi.

Mahkeme; olayda tetiği çeken sanık Nevzat Volkan’ı 14, suç ortakları Yılmaz Tip’i 7, Evrim Şengül’ü ise 6 yıl hapse mahkum etti.

Ağır ceza heyeti verdiği kararda şiddet suçlarına müsamaha gösterilmemesi ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

İstese öldürürdü

Kararı okuyan mahkeme başkanı, Nevzat Volkan’ın komando eğitimi almış bir kişi olduğunu belirterek, iki kişiyi aynı noktadan silahla vurduktan sonra yanlarına gittiğini ve Tamer Tüm’e, “Öldüreyim mi seni” dediğini aktardı.

Başkan, sanığın, istese öldürebilecek fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını belirterek, “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Mahkeme başkanı, diğer iki sanığın ise tabanca ile vurulan Tamer Tüm’e saldırıp, tekme attıklarını ve açıkça ortak hareket ettiklerini kaydetti.

Başkan; tüm olgular, incelenen kamera görüntüleri, alınan ifadeler ve tanıkların beyanları sonucu sanıkları, “Ağır yaralama” başta olmak üzere 6 davadan suçlu bulduklarını açıkladı.

Tahrik edildiler

Başkan; mahkumiyet kararını verdikten sonra söz alan sanıkların avukatı, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül hakkındaki 18 Mayıs 2022 tarihli suçların da bu dava altında dikkate alınmasını talep etti.

Bunun üzerine iddia makamı, sanıkları 18 Mayıs 2022 tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen ateşli silah taşıma ve tasarruf ile 6 kez havaya ateş açma suretiyle meskun mahalde ateş açma suçlarından itham etti.

Sanıklar aleyhlerine getirilen bu davaları da kabul ettikten sonra, savunma yeniden söz aldı.

Savunma, olayın ağır tahrik altında işlendiğini iddia ederek, sanıklara mülayim bir ceza verilmesini talep etti.

Şiddet suçlarına geçit yok

Mahkumiyet kararının ardından ceza kararını okuyan başkan, silahla ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngördüğünü ifade ederek, bu tür suçların artığını belirtti.

Başkan; suçun kamuya açık bir alanda işlediğini belirterek, bu hususu ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Olayda yaralanan iki şahsın ciddi bir tedavi süreci geçirdiklerini kaydeden başkan, çektikleri acıları sanıkların aleyhinde değerlendirdiklerini ifade etti. Mahkeme başkanı, şiddet suçlarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini, etkin ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Olayı karşı taraf başlattı

Başkan; olayın Türkeş Tüm’ün sanıkların masasına giderek laf söylemesinden dolayı başlamış olmasını, benzer sabıkalarının bulunmayışını ise lehlerinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan; olayda tetiği çeken Nevzat Volkan’ı 14, suç ortakları Yılmaz Tip’i 7 ve Evrim Şengül’ü ise 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.