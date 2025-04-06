İlk sırada Güvercinlik

İçişleri Bakanlığı tarafından, Türkmenköy, Köprü, Çayönü ve Güvercinlik’teki kırsal kesim arsaları hak sahipleri açıklandı.

Kırsal kesim arsası için hak sahibi olarak belirlenen toplam 447 kişinin adı, köylerde düzenlenen törenlerde okundu.

Buna göre, Türkmenköy’de 78, Köprülü’de 10, Çayönü’nde 146 ve Güvercinlik’te 213 kişi hak sahibi oldu.

Dört köyde düzenlenen törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP Gazimağusa Milletvekili, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölge muhtarları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Üstel: Derdimiz, gailemiz halkımızdır

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak göreve başladıkları ilk günden uzun vadeli hedefler koyduklarını ve istikrarı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ülkede her alanda istikrarı sağladıklarını, çok konuşmadan iş yaptıklarını ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’yi geliştirmeye, halkın refahını artırmaya, halk için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, hükümetin görevdeki üçüncü yılını dolduracağını, bu çerçevede ileriki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve yaptıkları işleri geçmişle kıyaslayarak, halk ile paylaşacaklarını dile getirdi.

“Derdimiz gailemiz halkımızdır” diyen Üstel, halka ne söz verdilerse yerine getireceklerini söyledi.

Verdikleri sözleri bir bir yerine getireceklerini, bu çerçevede bugün kırsal kesim arsalarını yasal düzenleme ve kaynak oluşturmalarının ardından dağıtma kararı aldıklarını işaret eden Üstel, ancak bu dağıtımları beklerken durmadıklarını, “ilk evim” kredisi sağladıklarını anlattı.

Üstel, ülkede bütün gençlerin ev sahibi olması için destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, yatırımlar ve kredi destekleri için gereken kaynağın, yabancıların aldığı mallardan alınan vergiler ile sağlandığını ifade ederek, halkın refahının artması, ev sahibi olması için çalışmaya, destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

Sosyal konut konusunda da kararlı olduklarını, kaynağı yarattıklarını, ilk temelleri attıklarını ifade eden Üstel, en son 35 yıl önce yapılan sosyal konut projesini, kendi dönemlerinde yeniden temel atarak hayata geçirdiklerini anlattı, “Sıra Alayköy, Karpaz, Mesarya ve Lefke’de” dedi.

4 köye kırsal kesim arsası dağıtımı yapıldığını, İncirli ile Beyarmudu bölgesinde de yapılacağı sözü verdiklerini ifade eden Üstel, gençlere, aldıkları arsalara yatırım yapma, evini yapma çağrısı yaptı ve kredi desteği sağlayacaklarını söyledi.

Üstel, “Bugün biz size veriyoruz, biz de sizden isteyeceğiz” ifadeleri ile de esprili bir şekilde konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimiz aile kursun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Başbakan Üstel’e, hükümete teşekkür ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yakın işbirliğinde çalışarak, KKTC’ye yapılan yatırımlardan dolayı kutladı.

KKTC’nin her alanda geliştirildiğini, halkına yatırımlar yapıldığını, gençlere yönelik birçok açılımlar yapıldığını ifade eden Tatar, gençlere bölgesine yatırım yapma ve ailesini kurma çağrısı yaptı.

Oğuz: Kırsal kesim arsalarını satmak suçtur

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Başbakan Üstel’in toplumsal sorunları çözmek amacıyla ortaya koyduğu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalıştıklarını, önemli bir beklenti olan köylerdeki hak sahiplerine kırsal kesim arsalarının verildiğini kaydetti.

Oğuz, hükümet olarak gençlere, köylere önem verdiklerini, bu çerçevede köylere, gençlere yatırım yaptıklarını, hak sahiplerine kırsal kesim arsalarını verdiklerini, altyapılarını düzenlediklerini anlattı.

Kırsal kesim arsalarının satılmaması, devredilmemesi için de gereken girişmeleri, düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Oğuz, bu tedbirleri aldıklarını ve gereken yaptırımları bu çerçevede yapacaklarını söyledi.

Oğuz, “Kırsal kesim arsalarını satmak, devretmek suçtur, hapisliği vardır, alan da satan da suçludur. Devlet bu konuda gereken adımları atacak. O yüzden kaynaklarımıza, köyünüze sahip çıkın” diye konuştu.