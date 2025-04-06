‘Tamamen siyasi’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'de yatırım yapan yabancı uyruklu kişilerin Güney Kıbrıs’ta tutuklanmalarının hukuk temelinde değil, siyasi amaçlı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Öztürkler, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı’nın su konusunda “Gerekli tedbirleri almazsak, Türkiye’ye muhtaç kalacağız.” söylemlerini değerlendiren Öztürkler, elektrik, su gibi temel birçok ihtiyacı iki toplum olarak paylaşabilmenin önemine değindi.

1968 yılından beri federasyonun görüşüldüğünü dile getiren Öztürkler, Türk tarafının “Artık federasyonun bittiği.” yönünde karar aldığını söyledi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescilinin artık kendileri için çok önemli olduğuna değinen Öztürkler, geriye dönmenin artık mümkün olmadığının görüldüğünü belirtti.

İyi analiz edilmeli

Güney Kıbrıs’ın son zamanlarda silahlanmayla atmaya çalıştığı adımları iyi analiz etmek gerektiğini söyleyen Öztürkler, bu adımların sadece Güney yönetiminin çabası ile gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

KKTC’de yatırım yapan yabancı uyruklu kişilerin Güney Kıbrıs’ta tutuklanmalarının hukuk temelinde değil, siyasi amaçlı olduğunu ifade eden Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın KKTC’nin gelişimini istemediği için gelir kaynaklarını kısıtlamaya ve uluslararası bilinirliğine darbe vurmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

