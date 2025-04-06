AB verileriyle uyuşmadı

Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsiz sayısının Mart 2025’te 10 bin 210 olduğu bildirildi.

Alithia, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilerine dayanarak Şubat 2025’te 10 bin 285 olan kayıtlı işsiz sayısının Mart ayında sadece 75 kişi azaldığını yazdı.

Haravgi ise, İstatistik Dairesi verilerini kaynak göstererek Mart ayındaki kayıtlı işsiz sayısını 11 bin 73, Şubat ayındaki kayıtlı işsiz sayısının da 12 bin 761 olduğunu, 10 bin 210 ve 10 bin 285 rakamlarına, verilerin mevsimsel dalgalanmalara göre ayarlanmasından sonra ulaşıldığını yazdı.

Habere göre, Rum İstatistik Dairesi’nden farklı bir hesaplama metodu uygulayan Avrupa İstatistik Birimi’nin Güney Kıbrıs’la ilgili son verileri, Şubat 2025’teki işsiz sayısının 25 bine ulaştığını gösteriyor. Bu da her iki işsizden birinin Rum yönetiminin ilgili birimleri tarafından bilinmediğini ortaya koyuyor.

