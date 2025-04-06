Yasa meclisten geçti

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, kadınların “gönüllü” askerliğiyle ilgili yasanın Rum meclisinden geçmesinden memnun olduğunu, ancak kadınların askere alınmasıyla erkeklerin askerlik süresinin azaltılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Politis radyosuna konuşan Palmas, kadınların askerlik hizmetinin “Gönüllü” olacağından kaç kişinin katılacağının bilinemediğini söyledi. “Gönüllü” kadınlara maaş verilmeyeceğini ancak RMMO’nun erkek personeline ödenen 150 euro aylık ödenekten yararlanacağını belirten Palmas, ilk alımı 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Palmas, Savunma Bakanlığı’nın biri Mayıs, diğeri Ekim ayı olmak üzere yılda iki kez gönüllü kadın asker alımı yapılabilmesi üzerinde çalıştığını, gönüllü kadın asker alımı için belirlenen yaş aralığının ise 18-26 olduğunu kaydetti.

Vasilis Palmas, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü” ve Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün geliştirilmesi çalışmalarının Amerikalı uzmanların aktif katılımıyla ilerlediğini de söyledi.

ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki askeri iş birliğinin kesintisiz devam ettiğini, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi politikasından etkilenmediğini belirten Palmas, Münih konferansı çerçevesinde yaptığı temaslarda ilan edilen, "Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de stratejik açıdan yükseltecek ve ABD ile ilişkilerini derinleştirecek programların" uygulanacağının teyit edildiğini söyledi.

