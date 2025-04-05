Sürücüler dikkat

Trafik suçlarında yapılan yasal değişiklikler gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada; Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’nda yer alan bazı trafik suçlarında yapılan yasal değişiklikler ve yeni eklenen trafik suçlarının, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatılarak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Açıklamada saat 01.00’de yürürlüğe giren yeni ceza uygulamalarına ilişkin bilgiler aktarıldı.

Sabit para cezası veya ceza puanı yazılan suçlar

Üniformalı polis memurunun dur talimatına uymamanın sabit para cezası asgari ücretin %10’undan yüzde 100’e, ceza puanı ise 5 puandan 100 puana yükseldi.

Sürücülerin sürüş esnasında cep telefonu, tablet bilgisayar, araç telefonu veya benzeri elektronik cihazları eline alarak kullanması, konuşması, bir şey yazması, okuması veya izlemesinin sabit para cezası asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 100’e ve ceza puanı ise 15 puandan 50 puana yükseldi.

Sürat suçlarında; hız sınırını 20 km’ye kadar aşmanın ceza puanı 5 puandan 10 puana, hız sınırını 21 ile 40 km arasında aşmanın ceza puanı ise 25 puandan 30 puana yükseldi.

Hatalı park suçlarında sabit para cezası asgari ücretin yüzde 5’inden yüzde 10’una yükseldi.

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve çocuk koruma sistemi bulundurmama veya kullanmamanın sabit para cezası asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 20’ye, ceza puanı ise 10'a yükseldi.

Yolcu Taşıma İşletme İzni (T izni) olmadan yolcu taşımacılığı yapmanın (korsan taksi) sabit para cezası asgari ücretin yüzde 25’inden yüzde 200’e, ceza puanı ise 20 puandan 50 puana yükseldi.

A veya B Özel İşletme İzni olmadan araç kullanmanın sabit para cezası asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 50’ye yükselirken, ceza puanı ise 10 puan oldu.”

Yasaya yeni eklenen trafik suçları

Sürüş esnasında sigara, herhangi bir tütün ürünü veya elektronik sigara içmenin sabit para cezası, asgari ücretin yüzde 5’i olarak belirlendi.

Sürüşü etkileyen herhangi bir ilaç (yeşil reçete vb.) kullanıldığı halde, araç kullanmanın sabit para cezası asgari ücretin yüzde 50’si ve 100 ceza puanı olarak belirlendi.

Elektronik Denetim Sistemi ile (kent güvenlik sistemi) tespit edilen trafik suçları (seyrüsefersiz/muayenesiz araç kullanmak, trafik ışıklarına uymamak, cep telefonu ve benzeri elektronik cihazı eline alarak kullanma, bir şey yiyip içme, okuma yazma) için sabit para cezası, asgari ücretin yüzde 10’undan yüzde 100’üne ve 10 ceza puanından 100 ceza puanına kadar farklı cezalar olacak şekilde düzenlendi.

Kiralık İşletme İzinsiz (Z izni) araç kiralamanın sabit para cezası asgari ücretin yüzde 25’i, ceza puanı ise 20 puan olarak belirlendi.

Ceza kesilmeden mahkemeye sevk edilecek trafik suçları

150 miligramın üzerinde alkollü içki tesiri altında veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanılması halinde, konu polis tarafından mahkemeye sevk edilecek ve mahkumiyet halinde mahkeme tarafından asgari ücretin 15 katına kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek. Ayrıca mahkeme sanığı, 6 ayı geçmeyen bir süre için öğrenci ehliyeti, sürüş ehliyeti ve her türlü ehliyet sahibi olmaktan men edebilecek.

15 ay içerisinde, tehlikeli sürüş yapmaktan iki defa sabit para cezası ile puan cezasına çarptırılan bir şahıs, aynı suçu üçüncü defa işlemesi halinde, sabit para cezası kesilmeden doğrudan mahkemeye sevk edilecek.

Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmış ve zanlı durumunda olan şahıslar, mağdurun şikayetçi olması halinde alkollü araç kullanma dahil, işlemiş oldukları tüm trafik suçlarından sabit para cezası kesilmeden doğrudan mahkemeye sevk edilecek.