Gıda güvenliği kontrol edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ile Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, Girne bölgesinde faaliyet gösteren su ürünleri perakende satış yeri ve restoranı denetime tabi tuttu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ekiplerin işletmelerde gıda hijyeni kurallarına uyulup uyulmadığını, personelin kişisel hijyen şartlarını ve su ürünlerinin saklama ile muhafaza koşullarını ayrıntılı şekilde kontrol ettiği kaydedildi.

Denetimlerde özellikle soğuk zincir uygulamaları, ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği, teşhir koşulları, depolama alanlarının temizliği ve genel sanitasyon durumu incelendi. Ayrıca çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu, iş kıyafetleri ve genel temizlik şartları da değerlendirildi.

Yapılan kontroller neticesinde mevzuata aykırılık ve hijyen eksikliği tespit edilen işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı bildirildi. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla işletmelere yasal mevzuat çerçevesinde süre tanındığı, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediğinin yeniden denetleneceği ifade edildi.

Açıklamada, su ürünlerinin üretimden tüketime kadar geçen süreçte sağlıklı ve güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılmasının büyük önem taşıdığı vurgulanarak, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin düzenli ve kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

