Kimsenin sabrı kalmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Akdoğan’ı ziyaret ederek halkla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ziyarette yaptığı konuşmada ülkenin en karanlık dönemini yaşadığını ifade etti. İncirli, her gün yeni bir skandalın ortaya çıktığını belirterek, halkın bu kadar yozlaşmaya ve çürümüşlüğe artık tahammülünün kalmadığını ifade etti ve halkın talebinin erken seçim olduğunu söyledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğündeki halk buluşmasına Milletvekili Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sami Özuslu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ile Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

Ziyarette, Sıla Usar İncirli, vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı.

İncirli, burada yaptığı konuşmada, “Hükümet, memleketin geleceğini ipotek altına alıyor ama biz bu ülkenin potansiyelinin ve kaynaklarının farkındayız. Doğru yönetildiği zaman bütün sektörlerin ayağa kalkacağını biliyoruz.” diyerek, CTP’nin adil, liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir bir düzen kurarak ülkeye sahip çıkacağını söyledi.

İncirli, “ülkenin en karanlık dönemini yaşadığını” savunarak, “Memleketin bu kadar kötü yönetildiği, bu kadar adaletsizliğin, haksızlığın, yozlaşmanın olduğu bir zaman hiç olmadı” dedi. Başbakanlık müsteşarının, MİK Başkanının “yolsuzluk” iddialarıyla yargılandığını belirten İncirli, ayrıca “Sahte diploma davaları ise hükümet vekillerinin kafasının üstünde uçuyor” dedi. İncirli, her gün yeni bir skandalın ortaya çıktığını belirterek, halkın bu kadar yozlaşmaya ve çürümüşlüğe artık tahammülünün kalmadığını ifade etti ve halkın talebinin erken seçim olduğunu söyledi.

Bütün sektörler ayağa kalkacak

Halkın artık, kurumlara sahip çıkan, adaletli, güven veren ve dürüst bir hükümet beklediğini söyleyen İncirli, CTP’nin bu sorumluluğun farkında olduğunu ve güçlü bir şekilde iktidara hazırlandığını söyledi. İncirli, “Biz seçim bildirgesi değil, hükümet programı hazırlıyoruz. Bütün komitelerimiz çalışıyor ve sorunları tespit ederek projelerimizi bütçeleriyle hazırlıyoruz” dedi. Ortada büyük bir enkaz olduğunu ve CTP’nin devralacağı enkazdan korkmadığını vurgulayan İncirli, “Biz bu ülkenin potansiyelinin ve kaynaklarının farkındayız ve doğru kullanıldığı, yönetildiği zaman bütün sektörlerin ayağa kalkacağını biliyoruz. CTP’nin kuracağı düzende bütün sektörler ayağa kalkacak” şeklinde konuştu.

