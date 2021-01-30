‘Gidersen ölürsün’

Suna ERDEN

Ayrılmak isteyen eşini darp ettiği öne sürülen Şevket Can Dalıcı, şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eşine cam bardak fırlattığı, cep telefonunu kırdığı ve “Ailenin yanına gidersen seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Polis, olayın 28 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gönyeli'de zanlının evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisinden ayrılıp ailesinin yanına gitmek isteyen eşi M.D.’ye bardak fırlatıp, iki bileğinden tutup ittirmek sureti ile darp ettiğini ifade etti. Polis, zanlının akabinde eşini "Ailenin yanına gidersen seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Zanlının eşinin iPhone 8 Plus marka cep telefonunu da yere atıp, kırdığını 2 bin 500 TL hasara uğrattığını kaydeden polis, şikayet üzerine olay yerine gidildiğini açıkladı.

Kırık telefon emare alındı

Polis, olay yerindeki kırık cam bardağının parçaları ve cep telefonunun tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlı ileride “şiddet kullanma tehdidi, kasti hasar ve darp" suçlarından yargılanacak.