5 gün sürecek

Kıbrıs’ın da yer aldığı Ortadoğu ülkeleri Kuzey Afrika’dan taşınan tozun etkisinde.

Tozun ülkede 4-5 gün daha hava kirliliği yaratması beklenirken, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, toz ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuştu.

Üst atmosferdeki kuvvetli hava akımlarının Kuzey Afrika üzerinden toz taşımaya devam edeceğini belirten Güneş, “Toz taşınımı cumartesi günü biraz hafifleyecek ama pazar yeniden artacak. Tozlu havanın 4-5 gün daha etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Toz zerreciklerinin geniş bir alanda etkili olduğunu da ifade eden Güneş, Yunanistan, Türkiye gibi Ortadoğu’daki birçok ülkenin bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

Önümüzdeki günler için yağış beklentisi olmadığını belirten Sinan Güneş, sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.