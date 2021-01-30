Korkudan titriyordu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir çiftlikte 8 yaşındaki erkek çocuğuna karşı işlenen cinsel istismar olayıyla ilgili doktor raporu çıktı.

Çocuğun psikiyatrist tarafından muayene edildiği, zeka testinden geçirildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu çocuğun yaşananları anlayabilecek ve doğru anlatabilecek kapasitede olduğu belirlendi.

Ayrıca aile bireylerinden ifade alındığı, çocuğun başına gelen olayı anlattığı gün korkup, titreyip fenalık geçirdiği açıklandı.

Doktor raporunun çıkmasıyla 12 gündür tutuklu olan cinsel istismar zanlısı Yakup Çolak (45) dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 1 ile 17 Ocak günleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Haspolat’ta ağıllar bölgesinde bir çiftlikte çalışan ve oradaki bir koğuşta kalan zanlının, ailesiyle birlikte aynı yerde kalan 8 yaşındaki çocuğu odasına götürüp cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Zanlının çocuğun pantolonunu çıkarıp, kalçasına sürtünerek cinsel istismar fiilini işlediğini kaydeden polis, meselenin 17 Ocak 2021 tarihinde kendilerine bildirildiğini açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, 18, 21 ve 27 Ocak tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 12 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Zorla sakinleştirildi

Polis, bu süre içerisinde çocuğun ailesiyle görüşüldüğünü; 8 yaşındaki çocuğun olayı annesine anlattığı gün korkudan titrediğine, banyoya götürüp sakinleştirildiğine dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Polis memuru, çocuğun psikiyatrist muayeneden geçtiğini, ayrıca zeka testi yapıldığını belirterek,

test sonucunda zekâsının yaşına uygun olduğunun ve yaşananları doğru bir şekilde anlayabileceğinin tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çalışma izninin işveren tarafından durdurulacağına dair bilgi aldıklarını kaydeden polis, bu olgular ışığında teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.