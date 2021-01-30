Enyinnaya 5 bin Opara 20 bin lira

Suna ERDEN

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda evlerinde uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Prince Obinna Enyinnaya ile Chiogizirim Prosper Opara hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sabıkası olan Opara’nın 20 bin, suç kaydı olmayan Enyinnaya’nın ise 5 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verildi.

Soruşturmayı yapan polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine ihbar geldiğini, aynı gün saat 15.00 sıralarında belirtilen adreste arama yapıldığını anımsattı. Polis, yapılan aramada Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak 12 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile bin 950 TL bulduklarını söyledi. Polis, ayrıca evin mutfak kısmında da üzerinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan metal hassas terazi de tespit edilip emare alındığını belirtti.

Prince Obinna Enyinnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise elbise dolabında bulunan cüzdanında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu kaydeden polis, iki zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 Euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın benzer suçtan dolayı hüküm giydiğini, Prince Obinna Enyinnaya’nin ise herhangi bir sabıkasının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, Opara’nın 20 bin, Enyinnaya’nın 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.