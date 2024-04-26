Devamı geliyor

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı Basil Chukwuemeka Amazi ile Bangladeş uyruklu

Hansika Alut tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Amazi’nin ihbar üzerine, Alut’un ise devriye gezen ekipler sayesinde yakalandığı belirtildi.

Polis, 24 Nisan 2024 tarihinde, saat 22.40 sıralarında Lefkoşa Adli Şubeye yapılan ihbarda Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir spor salonunda çalışan Basil Chukwuemeka Amazi’nin kaçak olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine söz konusu adrese gidildiğini ve zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 148 gündür, KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının yasal olmayan yollardan yargılanmaktan kaçabileceğini ifade etti.

Polis memuru, Hansika Alut’un da 24 Nisan tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 26 Temmuz 2023 tarihinden beri 231 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlının da 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

8 kaçak daha yakalandı

Öte yandan Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.