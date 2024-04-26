Pişman oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, ev arkadaşının 4’ü yarım, 4’ü çeyrek 8 adet altınını çaldığı iddiasıyla sorgulanan Hatice Değirmenci, ilk etapta delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ancak sorgudan hemen sonra kuyumcuya giderek 4 altın bozduran zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, 8 Mart 2024 ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da birlikte kaldığı arkadaşının 4 adet yarım ve 4 adet de çeyrek altınını sirkat ettiğini açıkladı.

Şikayetin yapıldığı tarihte zanlının yurtdışında olduğunu belirten polis, 23 Nisan’da ülkeye giriş yapan zanlının gözaltına alınıp sorgulandığını ancak şahadet yetersizliğinden serbest bırakıldığını belirtti. Yapılan ileri soruşturmada, zanlının yine 23 Nisan’da, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuda 2 yarım ve 2 çeyrek altın bozdurduğunun belirlendiğini anlatan polis, tekrar gözaltına aldındığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.