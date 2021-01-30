Tekmeler konuştu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda husumetli oldukları şahıslarla “anlaşalım, konuşalım” diyerek bir araya gelen Barış Akın ve Talat Usta tam tersini yaptı.

Anlaşmak yerine kavgaya girişen zanlılar, buluştukları iki şahıstan birini darp etti, diğerinin kafasını yardı.

Zanlılar daha sonra H.A. (E-27) ve F.D.’yi (E-25) zorla araca bindirip, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesine götürüp, öldürmekle tehdit etti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olay aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Polis, Barış Akın ve Talat Usta’nın 28 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında husumetli oldukları H.A. ve F.D. ile anlaşmak ve konuşmak için bir araya geldiklerini ancak kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavgada Barış Akın’ın tekme ve elleriyle F.D'yi vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra H.A.’nin başına da sert bir cisimle vurduğunu ifade etti. Polis, H.A.’nın başında 4,5 santim kesi meydana geldiğini açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra H.A. ve F.D.’yi zorla araca bindirip, Surlariçi’ne götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların F.D’ye hitaben "Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı” demek suretiyle şiddet tehdidinde aktardı. Polis, şikayet üzerine zanlıların önceki gün gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.