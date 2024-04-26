Bıçağı kafasına sapladı

Kız meselesi yüzünden önce sosyal medyada tartışan Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy daha sonra kavga etmek için buluştu.

Gönyeli’de bir araya gelen zanlılardan Bulut, yanında getirdiği bıçakla önce Toy’a saldırdı. Toy’u başından yaralayan Bulut, kavgayı ayırmaya çalışan taksiciye de saldırdı.

Taksiciyi birkaç yerinden yaralayan Bulut, olayın ardından yaralama suçundan tutuklandı.

Toy ise ülkede kaçak kaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, Bulut ile birlikte dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un kız meselesi yüzünden sosyal medya hesabı olan Instagram üzerinden tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 24 Nisan 2024 tarihinde saat 03.20’de Gönyeli'de umumi bir yer olan Gümüş Sokakta buluşarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini kaydetti. Polis, kavga anında zanlı Bulut’un üzerinde bulundurduğu bıçakla Toy’un kafasının arka kısmına sallamak suretiyle 3 santim uzunluğunda kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi. Polis memuru, Bulut’un Toy’u olay yerine getiren ve ayırmaya çalışan taksici Cihat Alp'a da bıçağı sallayarak, iki parmağını, sol kol dirseğini, göğüs kısmını yaraladığını kaydetti.

Her iki yaralanın da devlet hastanesindeki ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiğini söyleyen polis, daha sonra Gönyeli Polis Karakolu’na celp edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı Toy’un muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2023 tarihinden beri KKTC'de toplamda 122 gün İkamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, olayda kullanılan bıçağın da henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.