Ciğerini de bağırsağını da kesti

Suna ERDEN

Gemikonağı’nda yaşanan olayda ev arkadaşlarıyla kavga eden Mahmoud Zeyad Subhi Alfarom

Saad Saad'ı karnından bıçakladı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Saad’ın karaciğer ve ince bağırsağında kesi oluştuğu, 4 gün tedavi altında kaldığı belirtildi.

Yaralama olayının ardından gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydedilirken,

dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 21 Ocak 2021 tarihinde, Gemikonağı'nda meydana gelen olayda zanlının aynı evde kaldığı Aziz Khan ve Saad Saad ile tartışmaya girdiğini söyledi. Polis, zanlının tartışma sırasında Saad Saad'ı karnından bıçakladığını anlattı. Zanlının Saad Saad'ın karnına bir kez bıçak sokup çıkartarak, 15 santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Saad Saad'ın Cengiz Topel Devlet Hastanesine kaldırıldığını, ilk müdahalesinin ardından ise Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini kaydeden polis, Genel Cerrahi bölümünde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, Dr. Cemal Seyhun'un Saad Saad'ın karaciğeri ve ince bağırsağında kesikler olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, 4 gün süren tedavinin ardından Saad Saad'ın 25 Ocak 2021 tarihinde taburcu olduğunu anlattı. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve iki kefilin 100'er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.