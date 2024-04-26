Mercek operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik Sanayi Bölgesinde bulunan bir işletmeye önceki gece saat 22.00 sıralarında baskın yapan Narkotik ekipleri, toplamda 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda Gafgari Kaşgan ile Abdullah Deniz tutuklandı. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında, zanlı Gafgari Kaşgan’ın, Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde bulunan işletmesinde uyuşturucu madde tasarruf ettiğine dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, zanlı Gafgari Kaşgan ile zanlı Abdullah Deniz’in işletmeye giriş yaparken tespit edildiklerini ve polise direndiklerini, makul güç kullanılarak alıkonulduklarını anlattı.

Cep telefonları incelenecek

İşletmede arama gerçekleştirdiklerini belirten polis, tamir odası olarak kullanılan bölmede, 14 ayrı poşet içerisinde, toplamda 700 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, zanlılara ait cep telefonlarının emare alındığını, suçla bağlantılı herhangi bir şahsın olup olmadığının araştırılması gerektiğini, uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilerek analizinin yapılacağını aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti. Polis, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Mahkeme, zanlıların bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.