Organize çete gibi

Hüseyin ÇİÇEK

Cezaevinde bulunan Ali Eşsiz’in tutuksuz yargılanması için sahte beyanla kefil olmaya kalkışan Cemal Çavuş, Murtaza Ayhan ile suçla bağlantılı Refet Zeybek yakayı ele verdi. Tanımadıkları halde İskele Kaza Mahkemesi Mukayitliği’ne başvurup, Ali Eşsiz’in arkadaşı olduklarını beyan eden zanlıların Refet Zeybek’ten para aldıkları ortaya çıktı.

Refet Zeybek, Cemal Çavuş ile Murtaza Ayhan’ın Ali Eşsiz’e kefil olmaları için 12 bin lira ödediği tespit edildi.

Tutuklanan Cemal Çavuş, Murtaza Ayhan ve Refet Zeybek dün mahkemeye çıkarıldı.

Para karşılığında kefil olmak istediler

Olayın soruşturmasını yürüten polis, 9 Kasım 2020 tarihinde zanlı Refet Zeybek’in yönlendirmesi ile Murtaza Ayhan ve Cemal Çavuş’un 12 bin lira karşılığında cezaevinde bulunan Ali Eşsiz’e kefil olmaya kalkıştıklarını söyledi. Polis, zanlılar Murtaza Ayhan ve Cemal Çavuş’un İskele Kaza Mahkemesi Mukayitliği’ne başvurup, tanımadıkları halde Ali Eşsiz’in arkadaşı olduklarını beyan ettiklerini açıkladı.

Zanlıların tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.

Ali Eşsiz de sahtekarlık yapmıştı

Ali Eşsiz, İskele Mahkemesi tarafından teminata bağlanacak tanıdığı bir kişiye kefil olabilmek için sahte olarak düzenlediği maaş bordosunu mahkeme mukayyitliğine ibraz ettiği sırada dikkatli mukayyit memurları tarafından tespit edilmişti. Eşsiz, İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak teminata bağlanmış ancak şartları yerine getiremediği için hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.