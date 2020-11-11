İbret olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 21 Şubat 2020 tarihinde Serbest Liman Bölgesinde bir firmaya ait konteynerden 12 koli sigara çalan Hüseyin Kencer hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Sanık, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 6 ay hapse mahkûm edildi. Kararsa hırsızlık suçlarının arttığına vurgu yapılarak, ibret verici cezalar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı yargıç Hazan Aksun okudu.

Yargıç Hazan Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne dikkat çekti.

Sanığın 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesinde bir firmaya ait konteynerden 12 koli sigara çalmak suretiyle ambar açma ve sirkat suçunu işlediğini belirtti. Yargıç, ambar açma ve sirkat suçlarının toplumda büyük tedirginlik yarattığını ve her geçen gün yaygınlaşan bu suçların ticari ve sosyal yaşamı olumsuz yönde etkilediğine vurgu yaptı.

Oy birliği sağlandı

Aksun, bu suçların çoğalmasını önlemek, ticari ve sosyal yaşamın önünü açabilmek için ibret verici cezalar vermesi kaçınılmaz olduğunu söyledi. Aksun, sanığın sirkat ettiği sigaraların azımsanamayacak miktarda olduğunu vurguladı. Sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirten Aksun, oy birliği ile 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin Kencer'in yönetimindeki

LY 138 plakalı araç durdurulmuş, yapılan kontrolde 2 kutu sigara tespit edilmişti.

Tutuklanan sanık, sigaraları toplam 12 kutu olarak Serbest Liman Bölgesi'nde bulunan konteynerden sirkat ettiğini itiraf etmişti.

Sanık, soruşturmanın ardından 5 bin TL nakit teminat ve 2 kefilin 75'er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakılmıştı.