UBP-DP ve YDP koalisyonu

Suna ERDEN

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in, CTP ve HP’den olumsuz yanıt aldıktan sonra Demokrat Parti (DP) ve YDP ile ortaklığa ağırlık verdiği bildirildi. Diyalog’a konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, üçlü koalisyona sıcak baktıklarını söyledi. Serdar Denktaş’ın DP’den istifa etmediğini, dolayısıyla 3 milletvekiline sahip olduklarını belirten Ataoğlu, İstanbul’da bulunan UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile dün uzun bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlarken, UBP ve DP ile üçlü koalisyona yeşil ışık yaktı. İçinden geçilmekte olan kritik süreçte ellerin taşın altına konacağını belirten Arıklı, gelecek yıl içinde seçim yapmak kaydıyla koalisyona gireceklerini ifade etti.

Ataoğlu: Özgürgün gelecek

tv2020’nin canlı yayınına telefonla bağlanan ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Ataoğlu ile Arıklı önemli açıklamalarda bulundu.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün DP MYK toplantısının gerçekleştiğini, oluşabilecek bir hükümet modelinde yetkili olabilmek için Parti Meclisi’nden görev talep edeceğini ifade etti.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile sürekli irtibat halinde olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Sayın Özgürgün, oluşacak hükümette ihtiyaç duyulduğu takdirde gelebileceğine dair konuşuyor. Hatta kendisiyle konuştum. Yine aynı cevabı verdi” diye konuştu.

Koalisyona dair net bir gelişme olmadığı için henüz Serdar Denktaş ile görüşmediğini ifade eden Ataoğlu, Denktaş’ın DP’den istifa etmediğini vurguladı.

Arıklı yeşil ışık yaktı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, UBP ve DP ile üçlü koalisyona yeşil ışık yaktı. İçinden geçilmekte olan kritik süreçte ellerin taşın altına konacağını belirten Arıklı, gelecek yıl içinde seçim yapmak kaydıyla koalisyona gireceklerini ifade etti.

Arıklı “Üç partinin toplam milletvekili sayısı 25 ediyor, bu durumda meclis çoğunluğu olmayacak. Bu nu nasıl aşacaksınız?” şeklindeki bir soruya “Güvenoyu için 26 ve yukarısında bir oya gerek yoktur. Oylamaya katılan milletvekili sayısının yarıdan bir fazlası destek verirse hükümet güvenoyu alır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 11:41