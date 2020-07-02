Girne –Alsancak yolu nihayet başladı

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Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap bölünmüş yol yapım ihalesine bu sabah başlandı

Girne –Alsancak yolu nihayet başladı
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Girne-Alsancak Anayolu 1. Etap bölünmüş yol yapım ihalesinde, Girne-Alsancak anayolunun Hasan Uzun Petrol ile Starling market arasındaki yol kesiminde bu sabah saat 8.00’den itibaren yol yapım çalışmalarına başlandı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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