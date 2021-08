Girne Limanında her taraf dökülüyor

Ülke sorunlarına karşı duyarlı paylaşımlarıyla tanınan başarılı avukatlarımızdan Ahmet Said Sayın; tarihi Girne Limanı ve kale arkasındaki çirkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak ilgililere anlamlı mesajlar verdi.

Kale arkasındaki kurumuş otlar, etrafa yayılan çöpler, toprak ve taş yığınları, kırılmış dökülmüş ahşap parçaları Girne’ye terk edilmiş bir kent görüntüsü veriyor.

Avukat Ahmet Said Sayın, sosyal medya paylaşımında karşılaştığı manzarayı şu sözlerle paylaştı:

Limana gelip sözler veren istisnasız her politikacının birer sahtekar olduğunun belgesi. Aşağı Girne ve liman/ kale arkası pisliğe teslim olmuştur.