Canlı günler mazide bir anı

Ömer KADİROĞLU

Biz zamanlar Lefkoşa’nın en kalabalık alışveriş merkezlerinden biri olan Bandabulya, tarihi sessizliğe gömüldü.

Geçmiş yıllarda ilçelerden ve köylerden gelen insanlarla dolan çarşı, şimdilerde müşteriye hasret kaldı.

Diyalog’a konuşan esnaf, “Daha önce köylerden insanlar otobüslerle buraya geliyor ve çarşı dolup taşıyordu. Şimdi ise yerel halk buraya gelmez oldu” dedi. “Tarihi Bandabulya’nın eski günleri geride kaldı” diyen esnaf, şunları dile getirdi;

Ne dediler…?

Kezban Kıral

“Şu anda Bandabulya’da işler çok kötü. Bandabulya’da 50 yıllık esnafım ve en kötü günleri yaşıyoruz. Daha önceleri burada köylerden gelen insanların kalabalığı vardı. Özellikle akşamüzeri bütün çarşı insan kaynıyordu ancak şimdilerde derin bir sessizlik hâkim oldu. Otobüslerle insanların Bandabulya’ya uğradığı burada daha fazla esnaf işi yapıyordu. Şimdi esnaf sayısı da azaldı. Birçoğu iş olmaması nedeniyle dükkânlarını kapatıp gitti. Tarihi Bandabulya’nın eski günleri geride kaldı.”

Bekire Tatarlar

“Bandabulya’da 20 yıldır çalışıyorum. Arasta ve Bandabulya’nın çok eski zamanlarını biliyorum. Özellikle Cuma günleri buraya gelen insanın haddi hesabı yoktu. Çok kalabalık oluyordu. İlla burada bir dükkân olması gerekmiyordu; herkes köylerden geliyor, hem satış hem de alışveriş yapıyordu. Yıl 2021 ve bugün işler resmen bitmiş durumdadır. Üç-beş tane siyahi ile birkaç insan buralara gelip alışveriş yapıyor bunun dışında iş yok. Buraları hep yayalaştırdılar ve tek yol uygulamaları yapıldı. Hiçbir altyapı ve park yeri olmadan buraları hep yayalaştırdılar ve tek yol yaptılar. Böylece burayı tamamen bitirdiler. Bu bölgeye turist ve vatandaşların gelmesini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Tarihi Bandabulya’nın yeniden eski günlerdeki gibi kalabalık olması için çalışılması gerekiyor.”

Ekram Tayfur

“Şu anda işlerimiz çok kötü. Şükrediyoruz ki daha ölmedik ancak sürünüyoruz. Daha önce Cuma günü köylerden insanlar otobüslerle buraya geliyor ve çarşı dolup taşıyordu. Ben 1983 yılından beri çarşıda esnafım. Burada yapılan düzenlemeler ile var olan üç beş tane müşterimizi de kaybettik. Buraya gelmek isteyen insanların çoğu nasıl geleceğini dahi bilmiyor. Neredeyse tüm esnaf iflasın eşiğindedir. Buraları tekrardan canlandırabilmek için birşeyler yapılması gerekiyor. “

Ömer Cabacaba

“Yaklaşık 60 yıldır burada esnafım. Şu anda işlerimiz çok kötüdür. Daha önce Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlar ve turistlerin yaptığı alışverişlerle işimizi çeviriyorduk. Ancak şu an sınır kapılarında buradan yapılan alışverişler insanların ellerinden alındığı için onlar da bir şey almıyor. Buraya çok eski yıllarda büyük marketler ve alışveriş merkezleri olmadığı için köylerden otobüslerle insanlar geliyordu. Köylerden gelen insanlar alışveriş yapıyor ve esnaf ayakta durabiliyordu. Buraya gelen otobüsler iptal edilince ve diğer bölgelerde de market ve alışveriş yerleri açılınca Arasta ve Asmaaltı bölgeleri öldü. Birçok esnaf buradaki dükkânlarını kapatıp gitti. Şu anda işimiz Allaha kaldı.”

Mustafa Yüksekbaş

“Eski canlılık olmasa da kapıların açılması ile biraz olsun hareketlilik başladı. 1975 yılından beri buradayım. O yıllarda köylerden otobüslerle bu çarşıya insanlar geliyor ya alışveriş yapıyor ya da ürettiklerini satıp geri dönüyorlardı. Bu Kıbrıs’a ait güzel bir özellikti ancak şimdilerde buralar eskisi gibi kalabalık değil. Yıl 2021 ve bugün buralardaki hava bizlere eskiyi aratıyor. İnsanlığımızı kaybettik. Keşke o yıllara geri dönebilsek. Çarşının yeniden canlanabilmesi için adım atılmalıdır. Ancak siyasiler koltuk kavgasından başka bir şey düşünmüyor.”

Özkay Ertayfur

“Salgın nedeniyle kapatılan kapıların geçtiğimiz aylarda yeniden açılması ile masalarımızda müşteri görmeye başladık. En azından ekmeğimizi çıkartabiliyoruz. Çok eskiden buralara otobüslerle köylerden insanlar geliyordu ve alışveriş yapıyordu. Ben o yıllarda ayakkabı satışı yapıyordum. O kadar güzel işlerimiz vardı ki çok yoruluyorduk. Buraya gelen insanlar ürettiklerini satıyor, aldıkları para ile da alışveriş yapıp köylerine dönüyorlardı. Ancak buraya gelen otobüsler kaldırıldı, köylerden gelen insanlar uzak noktalara bırakıldı. Köylerden gelişler durdu. Ayrıca şimdi her yerde market, alışveriş merkezleri ve restoranlar var. Bu nedenle yerli halk buraya pek uğramıyor. Bu bölgenin yeniden canlanması ve kalabalık olması için çalışmalar yapılmalıdır.”