Leyen’den iyi haber

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeşil ekonomiye geçiş için Güney Kıbrıs’a 2,5 milyar Euro verileceğini açıkladı.

Fileleftheros söyleşiyi “Kıbrıs İklim Değişikliğinde Baş Aktör… Ursula Van Der Leyen: NextGenerationEU Kalkınma, Derinlemesine İyileşme Sağlayacak ve Kıbrıs Ekonomisinin Şeklini Değiştirecek Sağlam, Kapsamlı Bir Plan” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre yeni tip Coronavirüs pandemisi öncesinde gidilen yola geri dönülemeyeceğine Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın tam da ihtiyaç duyulan yeni kalkınma planı olduğuna işaret eden Leyen “Bir yol haritası belirledik ve uygulamak için kaynaklarımız da var” dedi

Leyen, şunları ekledi:

“Her üye devlet yeşil dönüşümü başarabilmek için benzeri görülmemiş düzeyde ödenek alacak. Örneğin Kıbrıs, diğer fonlar da dahil, Avrupa bütçesinden 2 milyar 500 milyon Euro alacak. Bu ödenek Kıbrıs ekonomisinin daha yeşil olması ve karbon bağımlılığının azaltılması için gerekli değişiklikleri mümkün kılacak. Kıbrıs’ta Next Generation EU kaynaklarının yüzde 41’i enerji yeterliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları gibi iklim hedeflerimizi destekleyecek.”

