Suna ERDEN

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, 24 Ekim’de gerçekleşecek kurultay sonrasında erken seçim bekleyenlere bunun vakitsiz olduğunu söyledi.

Seçim tarihinin 3 Nisan 2022 olarak belirlendiğini anımsatan Saner “Ancak ihtiyaç hasıl olursa gözümüzü kırpmadan erken seçime gideriz” dedi. Kurultay için saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başbakan Saner, gittikleri her yerde halkın sorunlarını dinleyip, çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Saner “Halkımızdan güzel dönüşler alıyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Saner, öncelikle önümüzdeki Ekim ayından yapılacak olan kurultay sürecine değindi.

Saner, UBP kurultayı için çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, ülkenin dört bir yanındaki köy gezilerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Saner, “UBP kurultayı için çalışmalarım gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarımız, köy gezilerimiz sürüyor. Halkımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Gittiğim her yerde halkımızın, esnafın sorunlarını dinleyip çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanlığına aday olan milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin kurultaydan sonra erken seçim yapılmasıyla ilgili Diyalog’a yaptıkları açıklamaları değerlendiren Saner, “Olası bir erken seçime hazırız. Ancak erken bir seçimin vakitsiz olduğunu düşünüyorum. Zaten biz seçim tarihini 3 Nisan 2022 olarak belirlemiştik. Ancak ihtiyaç hasıl olursa erken seçime gözümüzü kırpmadan gideriz” şeklinde konuştu.

Tüzükteki değişiklik 2015 yılında yapıldı

Saner, ‘UBP kurultayındaki oy verme ve sayım işlemlerinin pandemi nedeniyle 6 ilçede yapılmasını, genel sekreterliğin kalkarak, yerine genel başkan yardımcılarının getirilmesini ve kurultayın da 2 yılda bir yerine 3 yılda bir yapılmasını öngören tüzük değişikliğine de değindi. Saner, tüzükteki değişikliğin 2015 yılında yapıldığını söyledi.

Başbakan Saner, “Aslında parti tüzüğündeki bu değişiklik 2015 yılında yapılmıştı. Ben o dönem genel sekreterdim. Şimdi bu değişiklik MYK'da onaylanıp Parti Meclisi'ne sevk edildi. Tüzükteki değişikliğe karşı UBP içinde ciddi tepki olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 10:32