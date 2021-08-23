Taksiciler dert küpü

Ömer KADİROĞLU

Özgür Taksiciler Birliği Başkanı Menteş Öztürk, taksi ücretleri konusunda ivedilikle düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Öztürk, akaryakıta 4 kez zam geldiğini, harçlarda artış olduğunu ancak taşımacılık ücretleri ile ilgili bir düzenleme yapılmadığını ifade etti.

Öztürk, bu sorunların yanı sıra korsan taşımacılığın da sektöre zarar verdiğini belirtti.

Öztürk, “Zaten turist ve öğrencilerin olmaması işlerimizi bitme noktasına getirdi bir de korsan taşımacılıkla ekmeğimiz kesiliyor” dedi. Öztürk, “Eğer fiyatlarda düzenleme yapılmazsa sanırım bizler de tüm başkanlar ile görüşerek ada genelinde eyleme gideceğiz” şeklinde konuştu.

Turistik amaçlı araçlara 100 bin TL sıfır faizle kredi ve 7 bin 500 TL civarında hibe verildiğine değinen Öztürk, taksicilerin de desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sektörde birçok sorun olduğunu belirten Öztürk şunları ifade etti:

Şu anda işlerimiz çok düşük; çünkü öğrenci ve turist yok. Siftah yapmadığımız günler oluyor. Eskiden 6 gün çalışırdık, bir gün iş yapmazdık. Şimdi 6 gün oturup bir gün çalışıyoruz. Bu durumun düzelmesi çok kolaydır. Bakanlık polis ile birlikte denetim yapmalıdır. Çünkü altında arabası olan ya da araç kiralayan korsan taşımacılık yapıyor. Lefkoşa’dan Ercan Havaalanına gitmek 120-130 TL civarındayken, bu insanlar 50 TL’ye taşımacılık yapıyor. Bu konuda denetim yapılması gerekiyor. Zaten öğrenci ve turistin olmaması nedeniyle işlerimiz çok kötü hem korsan taşımacılık hem de turistik izinli şehir içi taşımacılık önümüzü kesiyor. Polise yaptığımız ihbarlar değerlendiriliyor. Ancak polis sayısındaki yetersizlik nedeniyle yaşanan sorunların önünde geçilemiyor. Korsan taşımacılığın önüne geçebilmek için en az 4 ay yollarda denetim yapılması gerekiyor.

Sadece polisin değil Ulaştırma Bakanlığının da denetim yapması gerekiyor.

Tadımız tuzumuz kalmadı

“Bu mesleğin artık tadı tuzu kalmadı” diyen Öztürk şöyle devam etti:

Akaryakıta 4 defa zam yapılmasına rağmen taşımacılık ücretlerinde hiçbir düzenleme gerçekleştirilmedi. Turistik amaçlı araçlara 100 bin TL sıfır faizle kredi ve 7 bin 500 TL civarında hibe verildi. Ancak biz taksicilere destek verilmedi. Bugün her şey ateş pahası oldu; akaryakıta ve harçlara zam yapıldı. Bugün bizim 30 liraya götürdüğümüz mesafe en az 60 TL olmalıdır. Fiyatların düzenlenmesi konusunda birlik başkanları ile Maliye Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sıkıntılarımızı anlattık ve olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirdik. Eğer bu yönde bir iyileştirme yapılmazsa sanırım bizler de tüm başkanlar ile görüşerek ada genelinde eyleme gideceğiz.

Taşımacılık izinlerinde de sorun yaşandığını savunan Öztürk, “Siyasete dayalı uygulamalar yapılıyor. Siyasette güçlüysen yâda iktidara yakınsan önün açık ve iş yapabiliyorsun. Bundan vazgeçilmesi gerekiyor” dedi.