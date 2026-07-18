Girne semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri öncesinde KKTC'ye gelen SOLOTÜRK pilotlarını kabul eden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, tüm halkı 20 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek gösteriyi izlemeye davet etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için hayatını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in arkadaşlarını Bakanlıkta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı'nda konuşlu Türk F-16 savaş uçaklarıyla gurur duyduklarını ifade eden Ertuğruloğlu, bunun Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığının güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

SOLOTÜRK'ün her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz kutlamalarına coşku katacağını kaydeden Ertuğruloğlu, vatandaşları 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.

Ziyaretin sonunda SOLOTÜRK ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na üzerinde pilotların imzalarının bulunduğu bir tablo hediye etti.

Bugün prova uçuşu var

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasına göre, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu 20 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek. Ekip, gösteri öncesinde bugün saat 11.30'da çevre tanıma, aynı gün saat 18.00'de ise prova uçuşu yapacak.



Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2026, 10:00