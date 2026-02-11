Gökyüzünde 20 yıl

Pegasus Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gökyüzündeki 20 yıllık bağını Lefko-şa’da düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yar-dımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Er-tuğruloğlu, iş dünyasından birçok isim katıldı. Etkinlikte, şirketin KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olarak turizm ve ticarete sağladığı katkılara dikkat çekildi. Paylaşılan verilerde, Pega-sus’un Ercan Havalimanı’nda kapasite bazında yüzde 57 pazar payıyla lider konumda bulundu-ğu belirtildi. Şirketin, Türkiye ile KKTC arasında bugüne kadar 28 milyonu aşkın yolcu taşıdı-ğı, bu sayının Kuzey Kıbrıs’ın hava yolu bağlantılarında üstlendiği kritik rolü ortaya koyduğu ifade edildi. Pegasus Hava Yolları’nın Ercan’a 11 farklı hat üzerinden sefer düzenlediği, yaz ve kış tarifelerinde haftalık uçuş sayılarıyla havalimanının en yoğun ve istikrarlı hava yolu konu-munda yer aldığı aktarıldı. Ercan’da konuşlandırılan uçakların ise şirkete ait uzun vadeli yakla-şımın göstergesi olduğu vurgulandı. Gecede konuşan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öz-türk, KKTC’nin şirket açısından stratejik ve vazgeçilmez bir konumda bulunduğunu belirterek, “KKTC’nin taşıyıcı gücü olmayı ticari bir başarıdan öte önemli bir sorumluluk olarak görüyo-ruz. Pegasus olarak Kıbrıs’a yalnızca uçuş yapmıyor, Kıbrıs’ı dünyaya bağlıyoruz” dedi. Öz-türk, Pegasus’un KKTC ekonomisine turizmden istihdama kadar birçok alanda katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.