Gönyeli inledi

Yılbaşı gecesi 2024’e girmeye 5 dakika kala tüfeklerle havaya 49 el ateş açan Serdan Şenel, Şeren Senel ve Hayrettin Oben Bardak suçüstü tespit edildi. İhbar üzerine olayın meydana geldiği Gönyeli bölgesine giden polis ekipleri, zanlıları havaya ateş açtıkları esnada yakaladı.

Olay yerinde 49 adet boş fişek bulan polis, zanlıları tutukladı.

Zanlılar “kanunsuz ateşli silah taşıma kullanma ve tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde kullanma taşıma ve tasarruf, meskun mahalde ateş etme” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Serdan Şenel, Şeren Senel ve Hayrettin Oben Bardak’ın 31 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.55 sıralarında, Gönyeli’de Şht. Hatem Nine Sokak üzerinde av tüfekleri ile havaya ateş ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 3 adet tüfeğin, 49 adet boş, 35 adet de dolu fişeğin emare alındığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, aleyhlerine getirilen davalara cevap vermediklerini ifade etti. Polis, üçü de KKTC vatandaşı olan zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.