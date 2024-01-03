Yeni yılın ‘ilk’ suçu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1 Ocak 2024 tarihinde, saat 00.30’da, bir elektrikçi dükkanına giren İbrahim Lekesiz, yazar kasa içerisinden 2 bin TL parayı çaldı. Lekesiz, işyeri güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Bir çok sabıkası olan ve son olarak aldığı 4 yıllık cezayı tamamlamasının ardından 2 ay önce tahliye olan Lekesiz, yeni yıldaki ilk suçu da işlemiş oldu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlının, 1 Ocak 2024 tarihinde, saat 00.3 0’da, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren, İzmir Elektrik isimli işletmeye, tuvalet penceresini kırarak girdiğini ve yazar kasa içerisinde muhafazaa edilen 2 bin TL parayı sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının, işyeri güvenlik kameraları tarafından belirlendiğini ve aynı gün Gazimağusa’da tespit edildiğini aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

