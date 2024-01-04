Sahnelerin sevilen ismi Korhan Saygıner, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Letafet’te hayranlarıyla buluştu.

Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu yılbaşı özel konserinde, birbirinden hareketli parçalardan oluşan repertuvarı ve sahne performansıyla sanatçı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Temposunu bir an olsun düşürmeyen sanatçı, ilerleyen saatlerde sahneden inerek sevenleri ile dans edip, bol bol fotoğraf çektirdi.

Gecenin sonunda İzmir Marşı’nı coşku ile söyleyen sanatçı, “Ülkemiz için çok zor geçen 2023 yılı son buluyor. Yeni yıldan, sevdikleriniz ile geçireceğiniz mutlu bir yıl diliyorum. Ülkemiz için güzel bir sene olsun.” diyerek herkesin yeni yılını kutlaması ardından sahneden ayrıldı.

